MTV VMA’s 2023: Nicki Minaj caminó extraño por zapato que tenía desamarrado, ¿el vestido no ayudó?

Nicky Minaj llegó con toda la actitud a los Premios MTV, pero tuvo un percance que dio de qué hablar.

Las más esperadas han sido Shakira, Karol G, Selena Gómez, Demi Lovato, entre otras. Sin embargo, hubo una cantante que dio mucho de qué hablar por su vestido y por todo lo que le ocurrió.

Se trata de Nicki Minaj, quien llevó un traje rosado muy largo, pero lo que no se había dado cuenta fue del zapato que llevó desamarrado. Lo que causó risa entre el público, porque pudo haberse caído, pero lo resolvió como toda una diosa.

Cuando terminó el discurso que estaba dando, caminó bastante extraño y en redes no se hicieron esperar, para mostrar el outfit completo. Porque el vestido que usó, quizá no le ayudó para desfilar, pero tuvo que hacerlo con cautela para no pegarse.