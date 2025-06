La banda colombiana Morat no solo conquista escenarios con su música, sino que también lidera un movimiento social en favor de la educación en el país. Antes de iniciar su esperada gira nacional 'Asuntos Pendientes', el grupo bogotano realizará una serie de conversatorios académicos en cuatro ciudades colombianas, como parte del trabajo que impulsa a través de la Fundación Aprender a Quererte (FAAQ).

Los encuentros se realizarán en Barranquilla, Cali, Pereira y Bucaramanga entre junio y julio de 2025, y están enfocados en abordar los retos más urgentes del sistema educativo colombiano desde una mirada técnica y transformadora. La banda participará en estos espacios para conectar con la audiencia desde su doble rol de artistas e impulsores del cambio social.

La FAAQ fue creada por Morat en 2022 como una plataforma educativa para reducir las brechas de aprendizaje en Colombia. En apenas tres años, se ha convertido en un referente en América Latina por su enfoque científico y por su capacidad para impactar a comunidades vulnerables a gran escala. Hoy, es la primera organización hispanohablante autorizada para implementar Teaching at the Right Level (TaRL), una de las metodologías más efectivas del mundo en comprensión lectora y matemáticas.

Gracias a este programa, la fundación ha llegado a más de 25.000 estudiantes en más de 300 instituciones educativas del país. Además, ha liderado campañas contra la pobreza de aprendizaje que han alcanzado a más de 5 millones de personas, y ha lanzado iniciativas como Aventura en el Manglar, un juego desarrollado junto a UNICEF para enseñar a leer desde casa.

En alianza con el Banco Mundial, FAAQ también cofundó la primera Alianza Nacional por la Alfabetización Inicial, que reúne a más de 50 organizaciones comprometidas con que todos los niños colombianos aprendan a leer a tiempo.

Desde sus inicios, la fundación ha funcionado como un laboratorio de innovación educativa basado en evidencia científica, colaborando con entidades internacionales como el MIT para escalar modelos efectivos de enseñanza. Además, ha apoyado el acceso y la permanencia en la educación superior para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“La música nos permite conectar con la gente. La educación nos da la posibilidad de transformar esas historias”, expresaron los integrantes de la banda, ratificando su visión de la educación como un acto de amor colectivo.

Morat, reconocida por éxitos como 'Besos en guerra', 'Cómo te atreves' y 'Cuando nadie ve', ha dejado claro que su proyecto musical también tiene un propósito social. Incluso, han garantizado la inclusión de personas sordas en sus conciertos, incorporando intérpretes de lengua de señas en vivo.