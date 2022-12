'Monotonía': el éxito de Shakira y Ozuna no es solo suyo ¿Quién está detrás de la canción?

'Monotonía' es y quizás será un éxito internacional indiscutible.

Pero ¿quién está detrás del éxito de 'Monotonía'?

Keityn, el exitoso productor, compositor e intérprete y la productora colombiana La Créme.

Kevyn Cruz o más conocido en la industria musical como Keityn, se ha convertido en una de las nuevas mentes musicales más reconocidas de Colombia, pues en este 2022, ha ido escribiendo éxito tras éxito para artistas importantes, mientras indirectamente trabaja en su carrera como solista con la cual logró una sexta y séptima nominación a los Latin Grammy y además recibiendo la prestigiosa 'Cruz De Bolívar' en el Congreso de la República de Colombia.

Este artista caleño tiene apenas 26 años, lo suficiente como para que Keityn haya llamado la atención de la industria musical por sus extraordinarias composiciones y su enfoque innovador para producir y escribir las mismas, no en vano recibió el apodo de 'The Golden Pen', pues cabe resaltar que anteriormente este artista creó melodías como: 'Tusa' de Karol G y 'Hawai' de Maluma.



En su trabajo no ha estado solo, pues en conjunto con la productora colombiana La Créme estos alcanzaron un logro inimaginable, pues ambos fueron los compositores y productores detrás del nuevo éxito de Shakira y Ozuna 'Monotonía'.



Junto con la productora La Créme encabeza de Juanvar, ellos han sido los autores intelectuales de algunas de otras reconocidas canciones a nivel mundial entre las que se encuentran: 'Sobrio' de Maluma, 'El Egoísmo' de Mike Bahía, 'Los Cachos' de Piso 21 y Manuel Turizo, el álbum completo de Ricky Martin y 'Te Felicito' de Shakira y Rauw Alejandro.

Gracias a estos impecables trabajos, Shakira se enamoró de la visión creativa que esta dupla, tanto así que decidió continuar colaborando con ellos durante cuatro meses más mientras comenzaba los preparativos para su próximo álbum y fue durante estas sesiones que nació 'Monotonía', una impresionante pista de bachata que, tras su lanzamiento mundial logró romper el récord en YouTube como el video en español más visto en su primer día de lanzamiento, a hoy él éxito de la colombiana cuenta con más de 100 millones de visualizaciones.