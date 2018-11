Modelo de tallas grandes es criticada por bajar de peso

En los últimos años ha surgido una tendencia que resultó importante en la autoestima de miles de mujeres: las modelos ‘curvy’ o de tallas grandes.

Al respecto, varias bellas mujeres son parte de ese mundo del entretenimiento pese a tener sobrepeso y en algunos casos obesidad.

Uno de esos íconos es Ashley Graham, reconocida como una de las más famosas exponentes de su tipo de modelaje. Sin embargo, en los últimos días ha recibido fuertes críticas de varios usuarios de Instagram porque –a juicio de muchos– tiene serias intenciones de bajar de peso.

Pese a que de tiempos atrás Ashley Graham ha promovido la idea de que la aceptación del cuerpo no puede pretender descuidar la vida sana, hoy en día es cuestionada por mostrarse haciendo ejercicio en sus redes sociales.

En entretenimiento: Modelo de talla grande generó polémica por video haciendo twerking en tanga

Algunos han considerado que la modelo está traicionando a quienes la seguían por lo que representa una mujer de tallas grandes.

“Ya no me representas, no pareces una modelo curvy”, dice uno de los mensajes enviado contra la modelo. “Las tallas grandes no van a estar nunca socialmente aceptadas si la mujer que fue prácticamente su pionera continúa perdiendo peso o utilizando Photoshop”, también cita un mensaje.

Como era de esperarse, la modelo no se guardó nada y se mostró sumamente molesta ante los cuestionamientos que le hicieron los internautas. Por eso, decidió responder con contundencia a todos sus críticos.

“Mi cuerpo es mío y no le debo nada a nadie. Peso lo mismo que en 2013”, dijo Graham en la ceremonia de presentación de su colección para Violeta by Mango, una reconocida marca.

Al respecto, la modelo ha advertido en el pasado que si bien Instagram es una plataforma donde la gente puede acercarse más a reconocidas figuras, también ha sido empleada para que los usuarios se apropien de los cuerpos de las personas. Según ella, muchos se creen con el derecho de abrogarse quién o no puede adelgazar o si se puede hasta vestir de una determinada manera.

Ver esta publicación en Instagram Beaming in @marina.rinaldi ☀️ Una publicación compartida por A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) el 7 de Nov de 2018 a las 3:42 PST

Por: Germán Espejo – Sistema Integrado Digital