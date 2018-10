Miss España reveló detalles de su cambio de sexo

Ángela Ponce se convirtió en el centro de noticias desde el momento en que fue coronada como la nueva representante de España en el certamen de Belleza antes de Miss Universo. No obstante, su identidad como mujer transgénero la ubicó como blanco de críticas y comentarios respecto a su participación en el evento que se llevará a cabo en Tailandia.

Aunque ya su apariencia es de mujer, muchas personas se han preguntado acerca de su aspecto físico para competir el próximo 16 de diciembre junto a otras 92 mujeres de todos los países del mundo.

Lee también: La historia de la transexual que irá a Miss Universo y fue criticada por la Señorita Colombia

Por tal motivo, en el público han surgido preguntas y cuestionamientos relacionados con el cuerpo de Ángela Ponce, pues muchos quieren saber si ya se realizó o no algún procedimiento de asignación de género.

No obstante, durante una conversación con The New York Times, Miss España reveló detalles de los procedimientos que ha tenido que realizarse para lucir y sentirse completamente como una mujer.

De acuerdo a la información que compartió con el medio estadounidense, tomó por varios años hormonas para ayudar a su cuerpo con el cambio. De igual forma, varios años después, Ponce se sometió a una vaginoplastia.

Por supuesto, una vez retiró su miembro viril de su cuerpo, la española se puso los implantes en el pecho y finalizó adoptando las facciones femeninas.

Puede interesarte: Gabriel Rodríguez, el supuesto novio de Miss España, en imágenes

Cuando tenía 16 años, Ponce decidió someterse a un tratamiento hormonal y después optar por una vaginoplastia “para eliminar lo que para mí era una carga y un trauma”. Pero dijo que su mensaje a los adolescentes con los que se reúne siempre es que la cirugía vaginal es una decisión personal y que no es esencial para ser mujer”, escribió el diario en la publicación.

Por otro lado, Miss España también aprovechó la entrevista para reflejar su inquietud respecto a los ataques y críticas que recibe, pues la mayoría vienen de mujeres.

Algunos medios y personas han señalado que las medidas, apariencia y desempeño de Ponce la pueden llevar a ganar el título como la nueva Miss Universo.

Ver esta publicación en Instagram Are you ready??✨ GO!! 📸 . @lmgomezpozo @atinia @juanstyler Una publicación compartida por ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) el 30 de Nov de 2017 a las 4:36 PST

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital