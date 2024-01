Miss Colombia,Camila Avella, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, luego de que la reina de belleza hablara del delicado estado de salud en el que estuvo cuando le descubrieron un tumor. La originaria de Yopal, Casanare, abrió su corazón y reveló inéditos detalles de su vida personal.

Avella es una mujer muy destacada en el mundo del entretenimiento, pues gracias a su talento, belleza y carisma, logró participar en Miss Universo, donde fue parte del top 5 del certamen y dejó la bandera del país en uno de los lugares más altos del concurso. La ganadora de la más reciente edición fue Sheynnis Palacios, quien representó a Nicaragua.

¿De qué era el tumor que tenía Camila Avella?

Sin duda alguna, Camila Avella ha marcado un antes y un después en los concursos de belleza, pues se convirtió en la primera Miss Colombia que representó al país siendo madre y estando casada, algo nunca antes visto, ya que las reglas del concurso cambiaron y en la actualidad, no hay límite de edad tampoco.

Avella está casada con un importante empresario de la industria textil, llamado Nassif Kamle, el fruto de su amor es su pequeña hija Amelia, quien tan solo tiene dos años de edad.

Recientemente, la reina de belleza concedió una entrevista a un reconocido medio de comunicación en el que abrió su corazón y habló de varios aspectos de su vida personal, uno de los que más llamó la atención fue su salud, pues Avella confesó que tuvo un tumor.

Camila dijo que: “Todo empezó con un dolor al que no le presté mucha atención, fue un dolor persistente y yo he sido una mujer que no se queja, pero dejé pasar mucho ese dolor. En el momento en el que decidí revisarme, tenía un tumor que me afectó el ovario porque ya era muy grande”.

Por fortuna, la situación de la reina de belleza no pasó a mayores y su salud, en la actualidad, se encuentra en buen estado.