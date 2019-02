El Día de San Valentín es uno de los más festejados y las celebridades aprovechan esta fecha para celebrar por todo lo alto con sus parejas.

A través de sus redes sociales, distintas personalidades del mundo del entretenimiento compartieron detalles de lo que hicieron y de los regalos que recibieron el 14 de febrero.

La estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’, Kim Kardashian, dejó impactados a todos sus seguidores con el regalo que recibió por parte de su esposo, Kanye West.

El rapero sorprendió a Kim con muchas rosas, todas en una habitación de su mansión en Hidden Hills, California. Como si esto fuera poco, también le dio una serenata del reconocido saxofonista Kenny G.

“El premio al mejor esposo va para el mío. Este es el mejor regalo de la historia”, escribió la estrella en su cuenta de Instagram.

En la familia Kardashian-Jenner se toman muy en serio esta fecha y así también lo dejó en evidencia el novio de Kylie Jenner.

El rapero Travis Scott decidió festejar San Valentín con un gigantesco arreglo floral que dejó impactada a la menor de las Kardashian. “Debo estar soñando”, fue su reacción ante este regalo.

Los famosos también celebraron con mensajes románticos para sus parejas y fotografías especiales para este día.

Miley Cyrus compartió varias imágenes inéditas de su matrimonio con Liam Hemsworth y publicó un mensaje dedicado para él: “Mi Valentín todos los días”.

“Valentín todo el día, todos los días desde que te encontré”, fue el mensaje que compartió el cantante estadounidense Justin Timberlake junto a una foto en la que aparece con Jessica Biel, con quien tiene un hijo.

Las celebridades colombianas no se quedaron atrás. Aunque es una fecha que se celebra mayormente en Estados Unidos, varias estrellas de la farándula nacional también se unieron al Día de San Valentín.

La actriz Kimberly Reyes presumió una decoración con globos con la que festejó junto a su esposo.

Karin Jiménez sorprendió al futbolista Santiago Arias con un espectacular arreglo y un emotivo mensaje.

“¡Se merecen esto y mucho más! Mi mejor San Valentín es estar al lado de mis amores. Gracias a Dios y a la vida por permitirme hacer estas fechas inolvidables con los que más quiero”, expresó.

Maleja Restrepo publicó una imagen junto a su esposo Tatán Mejía y de paso invitó a sus seguidores a celebrar siempre el amor.

Carolina Cruz, Lincoln Palomeque y su hijo Matías protagonizan un tierno video de San Valentín.

“Mi mejor día de celebración de amor y amistad son todos los días, pero este par supera el nivel máximo de AMOR. MÍOS”, fue el mensaje que compartió en el video que ya tiene más de 600 mil reproducciones.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega