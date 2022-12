Millones que perdió La Liendra por apostar contra Messi: "Me cerró la boca"

El influencer siempre expresó su apoyo a Cristiano Ronaldo y Mbappé.

Durante la Final del Mundial de Qatar 2022 cientos de personas dividieron sus opiniones, algunos apoyaban a Argentina, comandada por Messi, mientras que había quienes querían que Francia se quedara con el título. Uno de ellos fue ‘La Liendra’, quien apostó un dineral a que el equipo europeo se quedaba con el partido.

En un encuentro lleno de emociones, Francia logró empatar el encuentro en dos ocasiones que Argentina iba ganando y se veía superior, por esto el partido terminó en empate 3-3. Sin embargo, en la definición desde el punto penal, el conjunto comandado por Messi, fue muy superior y logró ganar llevarse la victoria.

De esta manera, muchas personas que apostaron tuvieron una buena ganancia con varias acciones de compromiso y el resultado final. Igualmente, hubo otros que no la pasaron tan bien con y hasta perdieron algunos pesitos.

Uno de ellos fue Mauricio Gómez, como es su nombre de pila, quien publicó una historia comentando a sus seguidores que había apostado más de 5 millones de pesos a que Francia se quedaba con la Copa del Mundo.

El creador de contenido dijo: “¡Vamos, Francia! Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”, indicó el influenciador.