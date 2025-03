La actriz Millie Bobby Brown se tiñó el pelo de rubio desde hace más de un mes, y el pasado 24 de febrero, durante el estreno de 'The Electric State', hizo gala de su nuevo look con un atuendo que recuerda la década de los 90.

Además, en sus redes sociales ha presumido de su cabellera rubia con varios 'outfits' que rinden homenaje a actrices y cantantes que se hicieron muy famosas en la década de los 90, como Pamela Anderson, Gwyneth Paltrow y Britney Spears. Escotes pronunciados y 'crop tops' han sido parte de la tendencia retro que Millie Bobby Brown luce con orgullo.

"Creo que es necesario alzar la voz sobre esto. Comencé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece ser capaz de crecer conmigo . En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que verme como en la primera temporada de 'Stranger Things'. Y como no es así, ahora soy un blanco [de críticas]", dice ella.

"Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén dedicando su tiempo a diseccionar mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es perturbador", sentenció, y añadió que el hecho de que algunos sean escritos por mujeres no atenúa la gravedad del acoso.

"¿Que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor. Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por unos cuantos clics".

"Las personas decepcionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer en sus propios términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer", dijo.

"No voy a sentir vergüenza por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento".