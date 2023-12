Milena López dejó impactados con la respuesta que dio cuando confirmó que no estará en 'La casa de los famosos Colombia'

Allí confirmó que tiene diferentes planes personales y también dijo que no es momento para estar en dicho reality, que estará conducido por Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

¿Por qué Milena López no estará en 'La casa de los famosos Colombia?

"Yo tengo un hogar, un familia, tengo mi esposo e irme mucho tiempo de mi casa no está contemplado. El tema de la convivencia con otras personas me parece difícil, me cuesta entrar en conflicto con otras personas, yo pienso que no es momento de mi vida para entrar a ese reality. No todo es plata", estas fueron las palabras Milena López en 'Lo Sé Todo'.

