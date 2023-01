Milena López habló sobre el aterrador suceso que pasó a vísperas de Navidad.

De acuerdo con lo que se reveló aquel día, López comentó tres hombres encapuchados, con cuchillos, y asaltaron su hogar mientras compartía con su familia.

Tras esta experiencia, muchos internautas comenzaron a suponer que la colombiana se iría del país o se mudaría de esta casa pese a lo ocurrido. Sin embargo, la exintegrante del programa matutino de 'Muy buenos días', de RCN, decidió romper el silencio y aclarar sus planes a futuro.

De acuerdo con una entrevista que dio la presentadora, por el momento, López no tiene pensado irse del país, argumentando que tiene varios asuntos que dependen de su presencia aquí.

No obstante, aclaró que permanecerá un tiempo en Miami, por cuenta de proyectos que tiene su esposo allá, pero que estos eventos no se relacionan directamente con el robo y la cruda situación que atravesaron. Además, la manizaleña dijo que en sus planes no está dejar Colombia, debido a que había construido un camino sólido, generando empleo y trabajo.

“No, pues con mi esposo tenemos planes de estar en Miami porque él tiene planes de abrir restaurantes allá, pero no es una consecuencia del robo. No me quiero desvincular de Colombia, mi trabajo está acá, uno es alguien acá y en Estados Unidos no es nadie. Yo quiero seguir trabajando en el país, tengo dos negocios acá, generó empleo acá y quiero seguir trabajando por mi país”, mencionó.

En este sentido, compartió que tampoco se mudará del lugar donde vive, ya que es creyente de que los cambios generarán un mejor país. Sin embargo, afirmó que su pareja sigue muy afectado, por lo que ya reforzaron la seguridad del edificio y estaban luchando contra los recuerdos.

“Se ha reforzado la seguridad del edificio en general. La decisión no es irse, por ahora, yo siento que uno debe seguir trabajando por un país mejor. Mi esposo está muy traumado, yo si ya había vivido situaciones de inseguridad en Bogotá, el trauma queda muy fuerte, uno queda con mucho temor por este tipo de experiencias”, mencionó.

Y es que la también modelo, tras sufrir el robo, publicó otro mensaje en Instagram hablando sobre este; en el que aseguraba que lo vivido esa noche los ha dejado tan marcados que incluso es difícil conciliar el sueño.

“A pesar de lo ocurrido, de que los recuerdos no se borran, de que la escena se repite en nuestras cabezas. A pesar de que tenemos miedo y que cada sonido en nuestra casa nos asusta. A pesar de que queremos salir corriendo, y conciliar el sueño es casi imposible, aún tenemos esperanzas en que Colombia sea un país mejor, y que todos puedan estar seguros en las calles y en sus hogares”, es la primera del mensaje publicado por López en su perfil oficial de Instagram.