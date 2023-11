Mike Bahía compartió su nuevo estilo en redes sociales.

El famoso cantante colombiano Mike Bahía, conocido por su estilo urbano y su exitosa carrera musical, sorprendió a sus seguidores al revelar un drástico cambio de look. El artista, pareja de la también cantante Greeicy Rendón, optó por un look que al parecer no fue del agrado de muchos de sus seguidores, quienes no tardaron en opinar sobre el tema.