Miguel Bueno, el joven fenómeno de la música que ha conquistado corazones con su talento, ha compartido en el pódcast Gordas de Envidia una faceta desconocida de su trayectoria: los duros días de matoneo que vivió al principio de su carrera. En una conversación reveladora con Camilo Pulgarín, Miguel abrió las puertas de su pasado y nos mostró el lado más crudo de su viaje hacia el estrellato.

El inicio de la carrera de Miguel estuvo marcado por más que simples nervios. En sus primeras presentaciones en colegios, no solo enfrentaba el desafío de cantar frente a un público, sino también el de lidiar con una lluvia de botellas, tapas y hasta comida que le lanzaban. “Recuerdo que en una de mis primeras presentaciones en el colegio me sentía tan presionado que me olvidé partes de las canciones. Fue una experiencia brutal”, confiesa el artista, recordando cómo el matoneo casi lo obliga a tirar la toalla.

Los días en los colegios no fueron nada fáciles para Miguel. “Uno en el colegio es muy crudo”, dice con la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Y es que la crueldad de los adolescentes no tiene límites: “Nos tiraban yogures, tapas, de todo. Pero también hubo conciertos donde nos fue genial. No todo fue malo”, afirma. Estos momentos de rechazo eran duros, pero también fueron lecciones de vida que forjaron el carácter del joven cantante.

A pesar de las agresiones y el rechazo, Miguel encontró formas de convertir esas experiencias en fuerza para seguir adelante. “Esas situaciones complicadas me enseñaron a no rendirme. Mi primer concierto en un colegio fue un reto, pero salí con la mentalidad de que las cosas mejorarían y eso me ayudó a ganar confianza”, explica. La capacidad de convertir los obstáculos en motivación es una de las claves del éxito de Miguel.