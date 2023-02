Mensaje de Karol G a su hermana en medio de Viña del Mar: “Vero, mañana será bonito”

La hermana de Karol G hace unas semanas tuvo un hijo.

Este domingo 19 de febrero Karol G abrió el Festival Internacional de la Canción de la ciudad chilena de Viña del Mar, luego de dos años de suspensión por la pandemia del covid-19.

La artista cantó varios de sus éxitos musicales de sus antiguos y últimos álbumes como “Gatúbela”, “Tusa”, “x si volvemos”, “makinon”, entre otras. La cantante dejó todo en el escenario mostrando su talento y el orgullo que es para los colombianos.

Uno de los momentos que más conmocionaron a las personas fue el mensaje que le envió a su hermana mayor Verónica, quien hace poco tuvo su primera hija y está pasando por una depresión posparto.

“Vero te amo y mañana será bonito”, dijo la colombiana.

En días anteriores, Verónica Giraldo había compartido unas historias en su cuenta de Instagram en donde afirmaba que se sentía diferente, no estaba conforme con su cuerpo y por muchas cosas más que estaba viviendo después del parto.

“No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas, aun sabiendo que tengo mucha gente alrededor, me siento muy triste. Veo mi cuerpo y no es igual, sé que todo es un proceso, que todo es pasajero, pero me siento muy triste”, confesó la hermana de Karol G.

Verónica afirmó que aunque trata de tener actitud positiva, siente que no puede más y que es algo muy difícil por el que está pasando.