Memes de Chabelo y Amparo Grisales molestan a la 'Diva': "La estupidez humana no me toca"

Al principio, la gran diva de la televisión colombiana no reaccionó a los memes y "chistes" que estaban haciendo a costa suya. Pero la paciencia de todo el mundo tiene un límite. Y varios de sus seguidores también empezaron a dejar en evidencia lo absurdo de burlarse de ella por su edad, teniendo en cuenta que, a sus 66 años, tiene un estado de salud que cualquier persona mucho menor envidia.

Amparo Grisales tiene en este momento la edad de mi mamá, 66 años. Me sigue pareciendo molesto que ustedes jodan con la edad de esa señora cuando es la misma que la de muchas de sus mamitas, que no están en edad de morirse todavía, ola 😔 Qué horror.

Amparo Grisales respondió con mensajes de agradecimiento a sus seguidores que la estaban defendiendo, con lo que parecía estar tomándose con calma el asunto, hasta este domingo en la mañana, cuando con unas cortas líneas dejó claro lo mucho que le molestan.

"Esa gente me da pena. Pobres de mente y de espíritu. Gracias a Dios, la estupidez humana no me toca", escribió en su cuenta de Twitter.