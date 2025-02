La creadora de contenido Melissa Gate se ha convertido en una de las participantes más comentadas de La Casa de los Famosos Colombia. Su personalidad irreverente y comentarios “políticamente incorrectos” han generado polémica, pero en algunas ocasiones ha mostrado su lado más vulnerable. Durante la sección 'La línea de la vida', la influenciadora abrió su corazón y relató la difícil experiencia de haber quedado embarazada a los 15 años.

¿Cómo fue la historia de amor con el padre de su hijo?

Melissa contó que desde los 13 años quedó cautivada por un joven de su colegio, pero para poder acercarse a él le mintió sobre su edad, asegurando que tenía 15 años. La relación duró dos años, hasta que quedó embarazada de su hijo Juan José, quien actualmente tiene 18 años.

En una conversación con el actor Mauricio Figueroa, la paisa confesó el miedo que sintió al enterarse de su embarazo. “Yo no estaba preparada ni física ni psicológicamente para ser mamá. Estaba en el colegio y lo primero que se me pasó por la cabeza fue el aborto, pero él me dijo que lo tuviera, que él se haría cargo”, expresó.

