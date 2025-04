Una inesperada y llamativa jugada estratégica sacudió el universo televisivo de La Casa de los Famosos Colombia.Melissa Gate, reconocida influencer paisa y figura central del reality del Canal RCN, dejó sorpresivamente la casa estudio como parte de un intercambio internacional con la mexicana Manelyk González, una experimentada y polémica estrella de realities.

Cubierta con un sobrio y misterioso atuendo completamente negro , capota y enormes lentes oscuros, la creadora de contenido intentó, aunque sin mucho éxito, pasar desapercibida entre los curiosos presentes en la terminal aérea. Contrario a lo visto en otras ediciones del programa, como la versión estadounidense del reality, Melissa no llevaba antifaz ni audífonos para aislar comentarios del entorno.

Aunque en principio el motivo de su salida parecía un misterio total, las cámaras y los ojos atentos de los seguidores no tardaron en descubrir la verdad. En las primeras horas del martes 8 de abril, Melissa fue captada por fanáticos del programa en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, justo cuando se preparaba para abordar un vuelo rumbo a la vibrante Ciudad de México .

¿A qué versión del programa irá Melissa Gate?

La antioqueña se integrará temporalmente a La Casa de los Famosos All-Stars, emitida por Telemundo en Estados Unidos, donde compartirá escena con figuras de alto impacto mediático como Lupillo Rivera, Niurka Marcos, Rey Grupero y Patty Navidad. Este movimiento, según aclaró la producción, forma parte de una dinámica previamente acordada entre las versiones de Colombia y Estados Unidos, que permitirá a ambos elencos conectar con nuevas audiencias y expandir su alcance.

En Colombia, la encargada de reemplazarla por algunos días será la controversial y carismática Manelyk González, recordada por su explosiva participación en programas como Acapulco Shore, Super Shore, Resistiré y La Casa de los Famosos México. Además de influencer, Manelyk es empresaria, cantante y actriz, con una base de más de 15 millones de seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron en la casa colombiana?

Dentro de la casa estudio en Colombia, la noticia del retiro de Melissa fue manejada con cierta teatralidad. Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le pidieron que actuara como si hubiese sido eliminada, para mantener la sorpresa de la estrategia.

Sin embargo, la puesta en escena no convenció a todos. La empresaria de fajas Yina Calderón, conocida por sus declaraciones punzantes, expresó su escepticismo. Afirmó que Melissa no habría reaccionado de forma tan tranquila de haber sido realmente eliminada y que no había motivo evidente para su salida. Más tarde, cuando los participantes notaron que la foto de Melissa en la galería había sido cambiada a blanco y negro —como ocurre con los eliminados—, la confusión y la duda crecieron aún más.

