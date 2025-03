Desde su estreno, la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia ha mantenido cautiva a la audiencia, convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. A medida que avanza la competencia, algunos participantes han ganado gran popularidad, consolidándose como favoritos para llevarse el premio de $400 millones de pesos.

Entre las personalidades más comentadas de esta edición se encuentra Melissa Gate, una influenciadora que ha generado opiniones divididas debido a su fuerte personalidad y carácter transparente. A lo largo del reality, ha protagonizado momentos emotivos y controversiales que han dado mucho de qué hablar.

¿Qué reveló Melissa Gate sobre su pasado?

En una actividad especial dentro de la casa, los concursantes fueron invitados a compartir los momentos más difíciles que han vivido. Durante su intervención, Melissa Puerta, su nombre de pila, habló con sinceridad sobre las dificultades que enfrentó en su infancia y adolescencia.

La paisa, de 34 años, confesó que sufrió bullying en el colegio, principalmente por la situación que atravesaba su familia. Explicó que muchos de sus compañeros la rechazaban e insultaban porque su hermano tenía problemas con las drogas. Sin embargo, el rechazo y las burlas aumentaron cuando, a los 16 años, quedó embarazada.

“No me gusta hablar de mi infancia porque, aunque parecía feliz, no lo era. En el colegio me molestaban por mis gafas y por mi familia. No entiendo por qué los niños pueden ser tan crueles, pero me tocó vivirlo”, relató.

La presión social y las dificultades económicas la llevaron a un punto crítico, hasta el punto de considerar el suicidio a los 17 años.“Escuché tantas veces que no iba a lograr nada en la vida por haber sido mamá tan joven. A los 17 años intenté suicidarme, pero afortunadamente no lo logré”, expresó conmovida.

A pesar de la adversidad, aseguró que su hijo fue su mayor motivación para seguir adelante y cambiar su destino. Trabajó en distintos oficios para costear su educación y poder brindarle una mejor vida. “No abandoné a mi hijo. Dejé que se fuera para que tuviera un mejor futuro. Crecí en un entorno difícil, pero eso me hizo más fuerte”, afirmó.