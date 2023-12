Melina Ramírez reveló detalles de su boda con Juan Manuel Mendoza, ¿estuvo Mateo Carvajal?

¿Mateo Carvajal estuvo en la boda de Melina Ramírez?

Recientemente, Melina Ramírez quiso hablar con sus fans y contarles detalles privados, en donde resaltó todo el tema de su boda. Dijo que todavía no iba a mostrar todo aún, pero sí reveló que su hijo Salvador fue el pajecito. Sin embargo, Mateo Carvajal no estuvo, porque justamente ese día él estaba cumpliendo años.

Frente a quien le preguntó que si su hijo fue al matrimonio, ella no dudó en responder y cuestionar el porqué pensaban que él no había estado en su día más importante. "Dios mío, cómo van a pensar que no estuvo, si con Vale fueron los pajecitos más hermosos del mundo. Mi amor estuvo como un principito", expresó Ramírez.

Quien también estuvo en el matrimonio fue Daniella Donado, la expareja de Juan Manuel Mendoza. Ellos tienen una excelente relación, no solo por la hija que tienen, sino por todo lo que han construido.