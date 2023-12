Melina Ramírez mostró fotos inéditas de su matrimonio con Juan Manuel Mendoza

Los internautas quedaron encantados con su contenido y afirmaron que se les ve muy lindos juntos. Asimismo, dijeron que la historia de ellos es como la que cantó Karol G en 'Mi ex tenía razón'.

"Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llego uno mejor ❤️🙌😍 la descripción física", "Hacen muy bonita pareja, esa es la mejor elección de Melina, ese hombre se ve que es todo un caballero", "Son divinos , la pareja más bella en el momento", "Ay yo les envidio ese amor tan lindo 😍😍 algún día", dijeron algunos.

Hay que destacar que, a la boda de Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza asistió Daniella Donado, la expareja del actor colombiano. Para muchos esto es bastante extraño, pero otros dicen que es lo más lindo, porque son personas maduras. Además, como ellos dos tienen una hija se la llevan muy bien.

El que si no asistió fue Mateo Carvajal, expareja de Melina. Él estaba cumpliendo años, pero quien sí estuvo fue el hijo de ellos dos, Salvador y fue el pajecito