Melina Ramírez derritió a todos con fotos de su matrimonio con Juan Manuel Mendoza

Todo ocurrió un 10 de octubre, donde Melina se vistieron de blanco y dieron el sí en una ceremonia especial. La sonrisa de ambos fue la que se robó toda la atención.

Luego de mostrar aquel día tan especial, decidieron irse para Nueva York y celebrar su luna de miel por todo lo alto. A través de su Instagram, dejaron ver lo felices que fueron en cada uno de los espacios en donde estuvieron.

Recientemente, Melina Ramírez compartió esos momentos únicos que marcaron el mes de octubre. Dejó muy claro que fue el mes de todos y dejó un mensaje muy emotivo.

"Salva tuvo un logro increíble 🏃🏼 , me casé por lo civil ❤️, estuvimos en New York 🏙️, me disfracé con mi hijo 🦸🏼‍♀️, empecé con una marca maravillosa 📱, cumplió años mi esposo 🎈, estuve con mi familia en Cali 👨‍👩‍👧.".