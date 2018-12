Aunque los rumores de un posible romance entre Megan Fox y Shia LaBeouf no son nada nuevo; teniendo en cuenta que en ocasiones pasadas el actor ha hablado de la cercana amistad que lo unió a la bella actriz e incluso en alguna oportunidad llegó a insinuar que había algo más entre ellos; esto no le quita peso a las recientes declaraciones de Fox que no dejan de sorprender, pues la actriz ha confirmado que efectivamente sostuvo un romance con su colega, sin embargo, la relación fue fugaz.

Así lo manifestó la actriz en medio de una entrevista en el programa de televisión ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’.

En un fragmento del show, el conductor del programa presenta su ‘picante’ sección en la que le hace tres preguntas difíciles e incómodas de responder a sus entrevistados, quienes deberán responder al menos una de ellas. En esta ocasión Megan se enfrentó contra el interrogante de si era cierto que había tenido un tórrido romance con su co-estrella de ‘Transformers’ (2007), Shia LaBeouf.

Visiblemente incomoda, Fox terminó por contestar que, “Yo confirmaría que sí fue algo romántico… Lo amo y nunca lo he ocultado, realmente le quiero mucho”.

Enseguida Andy Cohen le lanzó otra pregunta: “¿Entonces fue un romance que no fue a ninguna parte?”, a lo que la actriz solo se limitó a decir, “Sí”.

Actualmente Megan Fox continúa casada con Brian Austin Green, con quien tiene tres hijos: Bodhi Ransom, Noah Shannon y Journey River.

