Megan Fox posó como toda una leona casi sin ropa en medio de la selva: ¿De quién es todo eso?

La estadounidense siempre ha dado de qué hablar por sus extravagantes vestidos y por el cuerpazo que tiene.

Además, es una de las actrices más reconocidas desde hace un par de años, en donde ha participado en películas como ‘Transformers’ y ‘Confesiones de una típica adolescente’.

Su talento ha hecho que sea reconocida a nivel internacional. La estadounidense siempre ha dado de qué hablar por sus extravagantes vestidos y por el cuerpazo que tiene. Su figura ha dado de qué y más en los últimos días.

En las últimas horas, ha publicado varias fotos, en donde aparece sin nada de ropita. Ella se encontraba en la selva y dejó impactado a todos los seguidores con sus 'pompis' y ese chichis que dejaron soñando a varios de sus fans.

En los comentarios le dijeron que era toda una diosa y que estaban esperando aquel momento para verla, casi como Dios la mandó al mundo.

"Esto no puede ser real", "Diosa del bosque, te amamos Megan Fox", "para ser esa bendita rama de árbol","Ella va a crear un incendio forestal a este ritmo", "No me preguntes el color de nada ahora mismo", dijeron algunos.