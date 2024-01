La reconocida creadora de contenido y empresaria de queratinas, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha vuelto a causar polémica después de varios días de ausencia en redes sociales para compartir con sus seguidores detalles íntimos y sinceros sobre su proceso de embarazo mediante fecundación in vitro.

"No te niego amiga que a mí el embarazo me ha dado muy duro, me he enfermado, me da depresión, me entristezco, he tenido muchos cambios en mi cuerpo ", compartió la empresaria, quien ha decidido alejarse de las redes sociales para evitar aparentar una felicidad que no siente.

Entre los aspectos que la han afectado, Daneidy mencionó el aumento de peso, un cambio que, aunque le ha gustado, ha venido acompañado de otros que la han acomplejado. Reveló detalles sobre transformaciones físicas, como la oscuridad en sus axilas, el crecimiento de su pecho, la aparición de estrías, la pérdida de cabello, entre otros.

"Frente a la cámara soy otra, me ven y piensan que estoy súper feliz. No me gusta que me vean la barriga, ni que me pregunten cómo me ha ido con el embarazo, me he vuelto amargada", confesó Epa Colombia.

