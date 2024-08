La controversia en torno al caso de Mauricio Leal sigue acaparando titulares y generando controversia. Esta vez, el centro del debate es un video que muestra al famoso estilista en su lecho de muerte, junto al cuerpo de su madre. Un video que, según las autoridades, estuvo siempre entre las pruebas, pero que no fue detectado a tiempo por el investigador del CTI encargado de analizar el material. ¿Cómo pudo pasar desapercibido? ¿Qué implica este descubrimiento para el caso contra su hermano, Jhonier Leal?

La revelación del video ha sacudido el proceso judicial. Aunque el caso parecía cerrado con la condena de Jhonier Leal , este nuevo detalle ha reabierto el debate sobre la calidad del trabajo investigativo. El investigador del CTI que tuvo acceso a todas las pruebas del caso admitió que, al revisar los documentos y archivos extraídos del celular de Mauricio Leal , no se percató de la existencia de ese video específico. A pesar de estar enumerado en el inventario de evidencias, no apareció en los informes presentados a la Fiscalía . "Al no detectar estos videos durante el análisis, no fueron incluidos en los informes al fiscal del caso," explicó el investigador, reconociendo el error. Esta omisión, sin embargo, no se debe a la intención de ocultar pruebas, sino a un descuido técnico en el proceso de análisis , según él mismo detalló.

El investigador del CTI, en su informe, explicó que el procedimiento seguido para el análisis de extracciones informáticas es extremadamente riguroso. "El analista encargado solo puede acceder a la información listada en el reporte de extracción, no a los archivos en bruto," señaló. Esto se hace para evitar cualquier manipulación indebida o alteración de la evidencia, lo cual podría invalidarla en un juicio. Este protocolo, diseñado para proteger la integridad de las pruebas, también conlleva riesgos como el ocurrido en este caso: si el video no fue debidamente identificado en el análisis inicial, no podría haber sido incluido en los informes presentados al fiscal del caso. Sin embargo, el material permaneció intacto en los archivos oficiales, sin haber sido manipulado ni modificado.

El abogado Elmer Montaña, representante de las víctimas, también intervino en la discusión, recordando que la ley colombiana no obliga a las partes a utilizar todas las pruebas recopiladas durante la etapa de indagación. "La Fiscalía tiene la facultad de elegir qué pruebas son relevantes para su teoría del caso," explicó Montaña. Por lo tanto, el hecho de que este video no haya sido presentado en el juicio no afecta necesariamente la validez del proceso penal ni la condena de Jhonier Leal. Según Montaña, la decisión de no utilizar ciertos elementos probatorios no perjudica a la defensa ni al proceso judicial en su conjunto.

El descubrimiento de este video ha generado una gran controversia, pero la Fiscalía insiste en que no cambia el curso del caso. Según la entidad, el video estuvo siempre a disposición de las partes, y su no inclusión en los informes no implica un ocultamiento deliberado. Más bien, parece ser un ejemplo de los retos que enfrentan los investigadores al manejar grandes volúmenes de evidencia en casos de alta complejidad. Para muchos, este incidente pone de relieve la importancia de la rigurosidad en los análisis forenses y la revisión exhaustiva de todas las pruebas. Sin embargo, para la defensa y los críticos del proceso, este "descuido" sigue levantando sospechas. ¿Fue un simple error o algo más? Lo que está claro es que este caso sigue ofreciendo sorpresas, y el impacto de este video aún se debate en la opinión pública.