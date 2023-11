Matt Damon: luchando por salvar una antigua iglesia de su demolición

Más allá de la pantalla grande, Matt Damon defiende la preservación del patrimonio cultural de Nueva York.

El actor Matt Damon ha dejado su huella en las pantallas de cine a lo largo de su carrera, pero ahora está dando un paso más allá al unirse a una campaña ciudadana para rescatar una iglesia histórica en Nueva York del inminente peligro de demolición. Esta iglesia presbiteriana del siglo XIX, ubicada en el Upper West Side de la Gran Manzana, se ha convertido en un ícono del barrio y está en riesgo debido a los planes de la congregación propietaria de demolerla.

Más contenido para ti: ¡Ups! Matt Damon no logró estar en 'Batman' luego de dos intentos fallidos

¿Cómo planea Matt Damon salvar la iglesia?

La iniciativa de Damon incluye su participación desinteresada en una representación teatral de la obra "This is our youth" (Esta es nuestra juventud), promovida por la organización The Center at West Park. La obra se llevará a cabo durante dos días, el 16 y 17 de noviembre, en el interior de la iglesia, que desafortunadamente ha estado envuelta en andamios durante más de un año. Los boletos para esta función benéfica tienen un costo de $500 el día del estreno y $250 para la segunda función, con el objetivo de recaudar $300,000 para la restauración de la iglesia.