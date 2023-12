Mateo Carvajal le 'cantó la tabla' a persona que lo criticó por los 'tatuajes' que le hizo a su hijo

Luego de esto, el ex de Luisa Fernanda W no se quedó callado y le respondió con toda, prácticamente le 'cantó la tabla' por hablar de su hijo. "No señora, en esta casa se hace lo que yo diga y vaya póngale la queja a la mamá si quiere".

Esto fueron algunos de los comentarios que han escrito en la foto. Algunos lo defienden, otros dicen que no debe hacerlo, porque aún está chiquito para saber qué es eso de tatuajes.

"Ojalá todos los niños del mundo tuvieran un papá como Mateo", "un papá presente, alcahueta, que se vuelve un niño para jugar con su hijo, que se esmera en verlo feliz", "No se porqué siempre lo critican por sus tatuajes o por que a veces hace esto con su hijo", "Vine a leer los comentarios de las doñas todas atacadas", dijeron algunos.