Mateo Carvajal, blanco de críticas por 'tatuar' a su hijo: hasta La Liendra se enfureció

Lo más curioso es que La Liendra, influencer colombiano, no pudo evitar comentar y mostrar su disgusto con las fotos que subió Carvajal a su Instagram y le dijo lo siguiente "Uy no…acaso no ve que es un niño, no da ejemplo este man, no sé porqué lo siguen, no debería ni de ser papá", expresó.

A lo que algunos se burlaron por lo que dijo el novio de Dani Duke y hubo muchos que defendieron a Mateo. En donde dijeron que, varios desearían tener un padre como él y no deberían molestarlo por los tatuajes que tiene y cómo cría a su hijo.

"Ojalá todos los niños del mundo tuvieran un papá como Mateo", "un papá presente, alcahueta, que se vuelve un niño para jugar con su hijo, que se esmera en verlo feliz", "No se porqué siempre lo critican por sus tatuajes o por que a veces hace esto con su hijo", "Vine a leer los comentarios de las doñas todas atacadas", dijeron algunos.