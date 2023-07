Masterchef: la lengua de los participantes se pusieron calientes, en especial la de Nela y Juliana

Martha Isabel quedó sola, no obstante, Claudia Bahamón tenía su as bajo la manga y le dio a elegir entre tres sobres con las opciones: no cocinar, ponerse el delantal negro de una o cocinar sola, y por azares de la vida, a la famosa actriz le tocó ponerse el delantal negro.

Presentación de los platos y decisión de los jurados:

Tras 60 minutos cocinando, 'el negrito' y Juan Pablo fueron los primeros en presentar su plato y aunque la salsa no estaba muy rica, la lengua que era lo que tenía que brillar quedó en su punto. En el caso de Carolina y Mario, innovaron con su plato y los felicitaron por su buen sabor.

La propuesta de Daniela y Karoll no le gustó a Raush, no obstante, el sabor de la lengua les gustó, aunque Nela y Juliana la dieron toda, se complicaron haciendo algo muy sofisticado y el ingrediente principal no brilló.

De esta manera, quienes tuvieron que ponerse el delantal negro fueron Nela y Juliana.