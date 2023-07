MasterChef: Juliana y Daniela hablaron de los hijos que perdieron hace unos años

Los famosos abrieron sus corazones y recordaron momentos muy dolorosos.

En el más reciente capítulo, los cocineros tuvieron uno de los retos más difíciles, pero a la vez, uno de los más especiales de toda la competencia, con el que pudieron expresar sus miedos, dolores, vacíos y todo lo que les pesa a diario sin convertirlo en un obstáculo para presentar sus preparaciones ante los tres jurados.

Como parte de un homenaje, las celebridades recordaron a esas personas que por circunstancias de la vida ya no están y con conmovedores relatos expresaron su dolor dejando a más de un televidente lleno de lágrimas.

Juliana Galvis, recordada por su papel de 'Lola' en Pa' Quererte reveló una de sus más grandes tristezas. "Un bebé que perdí y que está presente en mi todos los días", dijo.

Asimismo, Carolina Acevedo recordó la pérdida de su abuelita, la mujer que la crio. "Se murió y no tuve la oportunidad de decirle adiós".

Juan Pablo Barragán, confesó siempre haber querido tener un papá. "No le podría hacer un palto a mi padre porque no estuvo".

Zulma Rey contó que a sus 4 meses de nacida, mataron a su padre, y aunque siempre creyó que no lo extrañaría por no haberlo conocido, el no tener una figura paterna le ha pesado. "Si me hizo mucha falta".

Daniela Tapia, una de las más risueñas de la competencia, habló de la pérdida de dos bebés, un amor y su abuela que amaba con su vida. "Al escucharlos a todos, cada cosa que alguno ha tenido, lo he vivido".

"Lo importante de MasterChef es mostrar que esa celebridad que ustedes son tiene una parte humana maravillosa y que nos podamos acompañar en esos momentos difíciles de marchitar para luego darnos las manos y poder florecer", explicó Claudia Bahamón.