MasterChef Celebrity: la hamburguesa mexicana de Carolina y Diego fue catalogada como la mejor

Las participantes han tenido disgustos desde el reto anterior.

MasterChef Celebrity vuelve más cargado que nueva y en esta competencia las parejas se están viendo a gatas para solucionar las recetas con el poco tempo que les están dejando en la despensa.

En el capítulo de este 4 de septiembre, los famosos viajan a otros países y esperan deleitar a los jurados con una hamburguesa que los lleve desde Francia a la China, pasando por India, España Y México.

Pero parece ser que los tres minutos no fueron suficientes para los participantes, pues algunas de las parejas les hizo falta ingredientes importantes. En el caso de Nela y Adrián, la carne fue uno de los faltantes.

Mientras que a Barragán y Natalia les hizo falta soja, un elemento fundamental en la comida china.

Pero la dificultad más grande la vivieron Daniela y Zulma, quienes no pusieron de acuerdo con sus ingredientes, pues en la India no se come carne de res y ninguna de las dos pensó en ello.

Daniela Tapia y Zulma Rey, de pelea por su plato

Ya en el reto anterior, los gritos y la mala comunicación entre Zuma y Daniela hicieron que sus platillos entraran en la lista de los más feos, pues en esa oportunidad ninguna de las dos preparaciones legó a ser fiel a la otra, algo que era fundamental.

Pero en esta ocasión, la indecisión de Zulma generó una alta molestia en Daniela, quien estaba dispuesta en tomar el riesgo de servir carne de res en un platillo inspirado en la India, pero en medio de la preparación recordaron que en esa cultura la vaca es sagrada.

Ya en el momento de emplatar los gritos no se hicieron esperar entre las famosas, pues no se ponían de acuerdo en cómo presentarlo.

Natalia y Barragán hicieron una de las salsas más feas de MasterChef

Los primeros en pasar al atril fueron Barragán y Natalia, quienes presentaron un plato lleno de sabor, pero no fue aplaudido por Carpentier, que puso a probar a Claudia Bahamón la salsa hecha por Claudia.

Nicolás De Zubiria le dijo que la salsa fue un desacierto, ya que la describió como si fuera un ‘mal aliento’.

Luego pasaron Nela y Adrián con su receta inspirada en España. Aunque se les olvidó la carne, su punto más débil fueron los calamares.

Pero la llegada de Carolina y Diego dejó en alto la comida mexicana, esto pese a que la piña fue un punto de discusión entre los jurados, ya que Carpentier no es tan fan de esta fruta en las preparaciones.

Siguiendo con la pareja de Daniela y Zulma, la sensibilidad salió a la luz en el atril, pues el trabajo se complicó y llegó a ser el resultado del platillo.

México termina ganando la prueba por países

Tras los duros momentos vividos en el atril, Jorge Rausch se encargó de decir que pareja fue la merecedora de las insignias de cuchara, este equipo fue el de Carolina Acevedo y Diego Saenz.