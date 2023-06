Masterchef Celebrity: grupo de Laura Barjum se pone a la cabeza con 47 puntos ¿Buena capitana?

La diferencia entre el grupo morado y azul es de dos puntos.

A pesar de los pequeños conflictos, los equipos lograron sacar adelante sus platos, no obstante, aunque el grupo rojo liderado por Juliana Galvis celebró haber terminado el servicio antes que los demás, hubo algo que no tuvieron en cuenta y fue que Juan Pablo Barragán no le tomó la orden a la segunda mesa, es decir, los comensales no fueron atendidos.

El error del grupo rojo les jugó una mala pasada, pues aunque recibieron elogios por los comensales que sí atendieron, les hizo falta el puntaje de los demás. A raíz de esto, el equipo ganador de los 20 puntos fue el verde, el cual estuvo dirigido por Natalia Sanint y conformado por El negrito, Jairo, Biassini, Crisanto y el padre Walter.

Cabe resaltar, que el equipo morado (Laura Barjum) obtuvo 10 puntos; el equipo azul (Luces Velásquez) 5 puntos y el equipo rojo (Juliana Galvis), ningún punto.