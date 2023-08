Masterchef Celebrity: Carolina y Natalia se unieron contra Martha, le hicieron tremendo desplante

Carolina Acevedo y Natalia Sanínt han recibido muchas críticas de los televidentes por su actitud grosera e infantil. Vea el video.

En cada capítulo, que se transmite de lunes a domingo a las 8 p.m. en el Canal RCN, los famosos muestran diferentes facetas de sus personalidades, aunque algunas no son tan agradables.

En el más reciente capítulo, en el que hubo reto de eliminación, el participante que abandonó la competencia fue el actor 'Biasso' Segura con su plato “Encocado y con crocante”, que era patacón con langostinos y camarones, pero su error fue la cocción de los langostinos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del capítulo fue la actitud grosera e infantil de algunos participantes en contra de Martha Isabel, a quien recientemente han atacado fuertemente.

En días pasados, Carolina Acevedo arremetió contra Bolaños al momento de tener que preparar una receta para niños, diciendo que era claro que no tenía hijos: "Se nota, se nota cuando no tienes hijos". En ese mismo capítulo, Natalia Sanint dijo: "Métele mucho amor y sana muchas cosas", dejando claro que hacen comentarios despectivos de ella a sus espaldas y que la rencilla que tienen es personal y no solo por la competencia.

A esos comentarios, que ya habían causado descontento, se le sumó el hecho que hicieron Carolina y Natalia en el reto de eliminación. Como es usual, los participantes que están a salvo, le hicieron una calle de honor a los demás para abrazarlos y desearles suerte.

No obstante, Carolina y Natalia no quisieron abrazar a Martha, y como si fuera poco, volvieron a hacer comentarios sobre ella: "Los abrazos en esa calle de honor, la mayoría son sinceros. Yo abracé a Nela y me fui a mi estación ignorando a Martha (...) Mo me importa si lo tomo bien o mal, la que está abajo soy yo", dijo Acevedo.

"No le doy abrazo a Martha Isabel porque no quiero abrazarla, porque no es mi amiga", dijo por su parte Natalia. Entre tanto, Martha solo dijo: "Tengo mis favoritos y otras personas que me encantarían que salieran".

Los televidentes han hecho muchos comentarios en contra de Natalia y Carolina asegurando que deberían ser más maduras: "Parecen de colegio", "Martha solo está jugando y ellas destilan odio", son solo algunos de los comentarios.

El video de Martha, Carolina y Natalia