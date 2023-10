¿Quién es el ganador de MasterChef Celebrity 2023?

Luego de trabajar muy duro para llegar en donde están, los jurados determinaron que Carolina Acevedo ganó esta edición de MasterChef Celebrity.

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de MasterChef Celebrity?

El premio son los mismos $200 millones, que año tras año los ganadores se han llevado a sus casas, luego de lágrimas, risas y hasta quemones.

En esta edición de MasterChef, los famosos demostraron que, a pesar de no saber cocinar, se la jugaron toda para llegar a la final. Algunos no se tenían mucha fe, porque hasta se les quemaba un huevo antes de entrar a la competencia.



No les importó recibir malos comentarios, sino que, se sumergieron en esta aventura para sorprenderse así mismos, a los tres jurados, Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch. Y también a la presentadora más querida de todos los colombianos, Claudia Bahamón.