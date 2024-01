La talentosa actriz y cantante de 31 años, Selena Gomez, y su novio, el productor musical Benny Blanco, de 35, continúan demostrando que su amor está más fuerte que nunca. Después de su asistencia a la 81ª entrega anual de los Golden Globes, la pareja compartió un tierno beso, capturado en una encantadora imagen que Gómez compartió en su historia de Instagram.

Este no es el primer vistazo público de la pareja , ya que Blanco había compartido previamente imágenes de Gómez durante momentos felices, demostrando que el amor entre ambos es más fuerte que las criticas y malos comentarios que han recibido por parte de varios internautas.

La actriz c ompartió una fotografía a través de su Instagram , donde cuenta con más de 400 millones de seguidores, donde se le veía besando al productor musical , mientras lucía un elegante vestido rojo y negro de Giorgio Armani, junto a una chaqueta negra, en la descripción Selena dejó ver lo afortunada que se siente con un contundente “Gané”.

En la reciente entrega de los Globos de Oro, la cantante no solo destacó por su romance, sino también por su deslumbrante participación. La artista asistió a la ceremonia con un elegante vestido rojo de Armani Privé, mostrando su estilo distintivo y su impecable gusto.

La relación entre Gómez y Blanco ha sido objeto de atención desde que oficializaron su romance en 2023. A través de las redes sociales, ambos han compartido momentos especiales y expresado su cariño el uno al otro. Gómez incluso llegó a afirmar que Benny Blanco es "lo mejor que me ha pasado en la vida. Fin".

Además, Gómez celebró su primera nominación en los Globos de Oro 2024 en la categoría de 'Mejor Interpretación de una Actriz' por su papel en la serie "Only Murders in the Building". La noche fue también una ocasión para compartir momentos con amigas como Taylor Swift y recibir el cariño de colegas, como Jennifer Aniston y Meryl Streep.