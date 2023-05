Martina La Peligrosa rompe el silencio sobre rumores de embarazo "¡Cógela suave!"

Martina La Peligrosa sorprendió luego de que se refiriera a los rumores de embarazo.

En medio de todo esto, quiso hacer una dinámica de preguntas y varios seguidores tenían la duda si ella estaba embarazada. A lo que Martina decidió pronunciarse y despejar la duda de todos.

"No, ojalá un día, amores, y les aseguro que no se los escondería. Es que me escriben esto todo el tiempo… Calma. Todo tiene su tiempo, Si ha de ser será… Cómo dice la palabra: cógela suave que es de bajada", dijo en sus historias de Instagram.

Luego de estas palabras, quiso dedicar una publicación, en donde confirmó que ella estará en el Festival Cordillera el próximo 23 de septiembre. En las últimas horas, revelaron el cartel oficial en donde estarán varios artistas como Juanes, Residente, Andrés Calamaro, Bomba Estéreo, Cultura Profética, entre otros.

Martina, a sus 36 años, tiene varias canciones con las que ha enamorado a su público. Las más famosas son: "Cafecito para dos", "Peligrosa", "Báilame", "Me voy", "Sonríe princesa", "Como la mañana", "Demasiao", etc.