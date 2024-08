Tras ausentarse durante casi una semana, Martina La Peligrosa regresó a MasterChef Celebrity con el delantal negro, lo que indica que va directamente a eliminación. Sin embargo, se mostró entusiasmada por regresar a la competencia junto a sus compañeros.

A pesar del contratiempo, Martina se mostró optimista y decidida a dar lo mejor de sí misma para continuar en la competencia. Su actitud positiva y determinación fueron evidentes al enfrentar los desafíos en la cocina más famosa del país. "Estoy aquí para demostrar mi fortaleza y seguir adelante", expresó Martina al reincorporarse al programa.

En MasterChef Celebrity, el delantal negro representa una carga adicional para los concursantes, ya que los obliga a enfrentar retos más difíciles para evitar la eliminación. Esta regla se aplica a todos los participantes que se ausentan, sin importar la razón, lo que obliga a Martina a asumir el castigo y unirse a sus compañeras Carolina Cuervo y Cony Camelo, quienes también portaban el delantal negro en este ciclo lleno de retos gastronómicos.

¿Por qué se ausentó Martina La Peligrosa de MasterChef Celebrity?

La razón detrás de la ausencia de Martina dejó desconcertados a sus compañeros y al público. Claudia Bahamón, la presentadora del programa, comentó sobre la singularidad del incidente: "Cuando alguien falta en esta cocina, evidentemente es porque algo extremo ha pasado. Hemos tenido cortados, quemados, e incluso a alguien que se rompió una costilla cocinando, pero lo de Martina es algo que nunca habíamos visto".

Con una mezcla de humor y sinceridad, Martina explicó lo sucedido: "Estaba en casa, me vi los ojos rojos y decidí aplicarme unas gotas. Pero en un descuido, agarré unas gotas equivocadas, unas que encapsulan malos olores en el baño, y me las apliqué en el ojo", relató la cantante, provocando risas nerviosas entre sus compañeros y el equipo de producción. Este accidente le causó una fuerte irritación ocular, motivo suficiente para mantenerse alejada de la cocina por unos días.

Tras la explicación de la cantante, Claudia Bahamón sorprendió a todos con un anuncio inesperado: los portadores del delantal negro no podrían participar en el reto de equipos del 1 de agosto. "Hoy no van a cocinar las de delantal negro, pues para que no se salven hoy", declaró la presentadora con una sonrisa traviesa, generando sorpresa y frustración entre las concursantes afectadas.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cony Camelo expresó su descontento: "Es muy frustrante que no te puedas salvar". Por su parte, Carolina Cuervo manifestó su indignación: "Pero eso es injusto. ¿Cómo así? No hay derecho, yo siento que llevo diez años con este delantal negro".

El delantal negro implica mayores desafíos y riesgos, por lo que Carolina Cuervo, Cony Camelo y Martina La Peligrosa se enfrentan a una situación complicada al ir directamente al reto de eliminación. La decisión de excluirlas del reto de equipos incrementa la tensión y la presión sobre ellas, obligándolas a esforzarse aún más para permanecer en la competencia.