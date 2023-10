Martha Bolaños soltó la lengua y reveló la razón por la que no estará en 'Betty, la fea'

Martha Isabel Bolaños no será la 'Pupuchurra' en Betty la fea.

Su salida impactó a todos en el reality del Canal RCN, ya que desde que llegó al set, dejó a más de uno con la boca abierta. Sus preparaciones resaltaban en cada uno de los capítulos y por eso llegó muy lejos. Aunque no entró al top 5, sí estuvo entre las mejores. Siempre cocina con todo el corazón para ganar MasterChef.

Luego de su salida, varias pensaron que haría parte del elenco de la nueva temporada de 'Betty, la fea'. El pasado 28 de septiembre revelaron quiénes iban a ser los actores que estarán en la nueva novela que se emitirá por Prime Video.

Aunque afirmaron que estarán la gran mayoría que había estado en la anterior temporada, confirmaron que Martha Isabel Bolaños no compartirá set de sus compañeros. Por lo cual, la misma Martha reveló la razón por la que no estará en 'Betty'.

"Ayer que estaba en el canal, estaban todos mis compañeros de Betty grabando. Fue muy loco, porque cuando entré al estudio estaban todos. No fui invitada al proyecto, Paula Peña tampoco y María Eugenia Arboleda tampoco. Las razones, yo creo que al no estar Sofía, la 'Pupuchurra' no tiene nada que hacer ahí. Esa es la realidad, igual todo es perfecto, no pasa nada ".

Por lo cual, algunos internautas no perdieron la oportunidad para referirse al tema. En donde dijeron que ella era esencial en la novela y que no entendían porqué ella no estaba.