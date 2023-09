Martha Bolaños, de MasterChef, tuvo tremendo lapsus: confundió bandera de Francia con la de Chile

Esto fue muy confuso para los compañeros, pero lo que más llamó la atención fue cuando Martha Bolaños dijo "ay! Chile", pero El Negrito, la miró y le dijo "noooo" y después se preguntó "dónde estudió Martha", porque la bandera que ella tenía era la de Francia. Esto generó todo tipo de comentarios, en donde muchos de sus compañeros también se rieron un buen rato.

Ella estaba muy apenada y lo único que hacía era reírse, porque no sabía cómo más actuar frente a dicho comentario que hizo. Además, otros famosos no supieron de dónde eran sus banderas, pero la de Martha fue bastante épica.

Los internautas no perdieron oportunidad para comentar y en los mensajes se fueron de creativos, y hasta se preguntaron, ¿qué habrá pensado el chef Carpentier?, porque él es de Chile.

"jajajaja en la vida soy El Negrito", "O estudió en el Sena o es de Guacoche", "Me río, pero fácilmente podría ser yo", "Que la gente se vuelve loca y no avisa", "No lo juzgo porque podría ser yo", "Soy Martha", "Lo dice tan inocente", "repetí el video una y dos veces, por ver al negrito reírse con tanto sabor", dijeron algunos.