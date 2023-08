A Martha Bolaños, de MasterChef, se le descuadró el bolsillo por multa

Ahora bien, en medio del 'boom' que ha tenido dicha pelea, Martha ha vuelto a dar de qué hablar por lo más reciente que le sucedió.

En medio de unas historia en su Instagram, ella confesó que la multaron por pasarse el semáforo en amarillo. Algunos creen que este es para apurarse y poder pasar, antes de que llegue a rojo.

Sin embargo, la actriz de 'Betty la fea' dijo que esto no era así y que ahora tendrá que pagar $1.000.000. "Voy camufladita porque imagínense que me pusieron una multa de un millón de pesos, me pasé un semáforo en amarillo, ni siquiera en rojo, en amarillo, así que tengan cuidado, por favor, nos espían todo el tiempo”, expresó.

Además, dijo que ya no acelerará más en ese color, que solo frenará en seco para evitar otra multa, porque "no me vuelven a descuadrar de esa manera, entonces voy a hacer el curso".

Luego de esto, dijo que lo más importante es que va a llegar diciembre con su alegría y que la plata es para los regalos. Para que no le suceda todo lo que ocurrió a ella.