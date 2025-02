La competencia en La Casa de los Famosos Colombia, producción del Canal RCN, ha dado un giro inesperado con la llegada de un nuevo elemento al reality: el teléfono. Este misterioso dispositivo trae consigo sorpresas que pueden beneficiar o perjudicar a los participantes, elevando la tensión en la casa.

¿Quién contestó la primera llamada en La Casa de los Famosos Colombia?

Durante la gala del jueves 6 de febrero, los habitantes fueron sorprendidos con el repentino sonido del teléfono. La regla era clara: si dejaban sonar más de cinco veces, recibirían una sanción impuesta por el Jefe. Sin embargo, quien contestara podría obtener una ventaja o un castigo dentro del juego.

El encargado de responder esta primera llamada fue el atleta Marlon Solórzano, quien no imaginaba el impacto que tendría su decisión. Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del programa, anunciaron que el mensaje que recibiría el concursante sería determinante para la competencia.

Cuando tomó el teléfono, Marlon escuchó una instrucción que lo dejó sin palabras:

"Envía a alguien a la placa de nominados".

Con apenas unos minutos para reflexionar, el deportista tuvo que tomar una decisión estratégica.

¿A quién nominó Marlon Solórzano?

Después de una breve pausa para analizar sus opciones, Marlon decidió nominar al actor Fernando "El Flaco" Solórzano. Su elección generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa. Para justificar su decisión, el atleta explicó:

"El que tenga miedo a morir, que no nazca. Yo estaba esperando que me dijera ‘Marlon, te salvaste’. Me voy por el Flaco, no es nada personal, es la única persona que se me ocurre. Me disculpas, mi hermano”.

Aunque reconoció que la rapidez con la que tuvo que decidir pudo haber afectado su elección, aseguró que en ese momento no veía otra alternativa.

¿Cómo reaccionó el Flaco Solórzano ante su nominación?

A pesar de la sorpresiva nominación, el actor Fernando Solórzano se tomó la noticia con calma y le aseguró a Marlon que entendía su decisión. Su actitud demuestra que dentro del reality la estrategia juega un papel clave y que cualquier movimiento puede cambiar el rumbo de la competencia.

Sin embargo, un detalle importante es que Marlon también está en la placa de nominados, lo que podría haber influido en su decisión. Al enviar a otro participante a la zona de riesgo, sus probabilidades de permanecer en el juego podrían aumentar.

