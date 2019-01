Mark Ruffalo se burló de ‘Los Vengadores’ con un divertido mensaje

El actor estadounidense Mark Ruffalo, que se ha hecho famoso interpretando al increíble Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, retuiteó un video de Marvel España donde se burla de la peculiar forma en que Los Vengadores se camuflan para no ser reconocidos en público.

Tony Star, Black Widow, Steve Rogers, Scott lang, Nick Fury, Bucky Barnes, Scarlet Witch y, por último, Falcon creen que solo una gorra de béisbol y unos lentes de sol los pueden hacer pasar desapercibidos.

Mark Ruffalo escribió junto al video: “¿Alguien puede ver a Los Vengadores?”, a lo que Marvel España respondió: “No podemos verlos”, seguido de un emoticón de lentes y una gorra.

Has anyone seen the #Avengers? 👀pic.twitter.com/MuKfXoqfGy

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 29, 2019