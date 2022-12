Mario Espitia se sometió a un procedimiento estético para no quedarse calvo ¿Cómo quedó?

El procedimiento fue compartido en redes sociales, ¿Qué tal quedó el actor?

Mario Espitia es uno de los actores colombianos que más ha conquistado corazones con su actuación, gracias a su gran personificación en producciones como Leandro Díaz, del Canal RCN.

Su papel de ‘Teto Tello’ fue el que lo catapultó a la fama, desde ese momento miles de personas comenzaron a seguir su carrera y su vida personal.

Es así que, por medio de su Instagram, donde cuenta con más 500.000 seguidores, el actor comparte diferentes momentos con sus fanáticos y les cuenta algunos proyectos que tiene con su vida.

En una de sus historias más recientes, el actor compartió que se iba a colocar implante de pelo por un problema que tenía con sus entradas.

El video de dicho implante fue compartido en las redes sociales de la Dra Yeimy Álvarez, quien publicó paso a paso de su proceso.

“Mario Espitia se presenta para decir la verdad… He estado con estas entradas desde hace mucho tiempo, antes me sentía bien, no me importaba, pero como se fue haciendo más profundo, fue un complejo. ¿Qué pasó? Si ya no me siento cómodo, tengo que ayudarme a no cubrirme todo el tiempo, poniéndome una gorra o una bufanda, o me echan polvos de carbón en las grabaciones”, dijo el actor.