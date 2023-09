Marilyn Patiño confesó que fue víctima de malos tratos en grabación de "Los Reyes"

Marilyn Patiño se sintió agredida por parte del equipo de trabajo de esta producción y por eso renunció, no sin antes cantarles la tabla.

En medio de una charla en el programa de YouTube "La sala de Laura Acuña", la actriz santandereana confesó que cuando trabajo en la novela de "Los reyes" se encontró con una asistente de dirección y un coordinador que le hablaban bastante mal, fue tanto el maltrato de su parte, que la joven actriz terminó renunciando.

Explicó que su personaje, la secretaria en la empresa "Edilberto Reyes", no era tan relevante, pero estaba presente durante toda la historia; sin embargo, debido a los malos tratos de los trabajadores con cargos nombrados anteriormente, ella decidió renunciar. Reconocer que fue reemplazada por una muy buena actriz. "Había una asistente de dirección que me maltrataba, un coordinador que gritaba demasiado".

Cuando todo colapsó, ella decidió poner como prioridad su bienestar que el trabajo y se despachó contra ellos.

"Ojalá algún día esto cambie porque ustedes creen que los únicos que merecen buen trato son los protagonistas y déjenme decirles que los protagonistas, sin nosotros, no son nadie y yo ahorita me voy, búsquense otro personaje para esto, porque yo ya me voy’”.

Luego de su salida de la producción, varios compañeros quedaron asombrados por su partida y por la forma de defenderse frente a estas personas que no la trataban nada bien.

"Después me encontré a Diego Trujillo que es un hermoso ser humano, me abrazó y me dijo, ‘lo hiciste muy bien, yo lo hubiera hecho también’, porque él se dio cuenta cómo me gritaban".