Mariana Martix se retira

Este lunes 10 de julio, Mariana Martix sorprendió a sus seguidores con un anuncio. Su retiro de los videos para adultos, aunque será temporal y seguirá haciendo sólo contenido para OnlyFans.

Este es su anuncio:

"Me retiro, por un tiempo, de hacer todo este contenido. No me retiro del todo porque es una pausa que necesito hacer en mi vida, porque creo que quiero abrir una nueva faceta personal, y es que aparte de grabar películas mi otra pasión es el ejercicio.

"Quiero prepararme más, quiero sacar el tiempo para formarme en todo este mundo superlindo del fitness. Hay motivos, hay muchos motivos por los cuales decido hacer una pausa y retirarme por un momento de todo eso porque hace poco me cerraron mi Twitter.

"Hace poco me cerraron también mi cuenta de Instagram; la de TikTok está en advertencia.

"Como creadora, como actriz, sé que las redes sociales no van con mi trabajo. Soy muy consciente de ello y no quiero seguir en esta lucha tan desgastante y por ello tomé la decisión de mostrarles una nueva faceta, de mostrarles que no solo nos dedicamos a eso, sino que somos mujeres multifacéticas que nos dedicamos a hacer muchas labores más.

"Espero el apoyo de ustedes en este nuevo inicio, porque lo más difícil de todo es tener las bases de tus nuevos sueños y de tus nuevos logros. Es un poquito difícil y complicado porque teníamos muchas cosas que ya estaban ahí para hacerse.

"Espero que sigan disfrutando. Por ahí voy a seguir estando en la página azulita, en la OF, así que por allá los espero. Gracias por entender".