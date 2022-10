María Isler defiende su relación con Mauricio Urquijo y dice que no es gay por estar con una trans

La pareja ha atravesado varios conflictos mediáticos, sin embargo, retomaron su relación.

El actor Mauricio Urquijo y la modelo María Gabriela Ísler configuran una de las relaciones más polémicas de la farándula, porque a diario se conocen los disgustos que tienen e incluso momentos íntimos de su relación porque lo publican en redes sociales o les cuentan a los medios de comunicación sin tapujos.

Hace poco, la noticia que se sabía de la unión de estos famosos tenía que ver con que acabarían con su relación luego de un par de años juntos, en medio de este tire y afloje por parte de los dos, se revelaron secretos de su intimidad y pensamientos alrededor de sus preferencias sexuales.

A pesar de todo este bum, parece que los tortolitos son el uno para el otro y están de nuevo juntos y felices, por eso, la modelo trans quiso responderle una pregunta que siempre les han cuestionado a lo largo de la relación y se trata de que si ¿Mauricio Urquijo es gay?

Esta pregunta se la hacen, porque en medio de las discusiones y rumores sobre su rompimiento, Ísler dijo que, “le preguntan: ‘¿Por qué dejaste a María Gabriela si ella te quería? En todas las entrevistas ustedes hablaban de su amor y estaban juntos’. ¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba”.

Por eso, para responder a esta pregunta que siempre les hacen tras esa declaración, la pareja fue invitada a una emisora nacional donde la samaria tomó la palabra para aclarar que, “Mauro no es gay porque yo ante la sociedad y ante el público me visualizo como una mujer. Las actitudes son de mujer y los pensamientos son de mujer. Entonces, no es gay”, también explicó que “Gay sería si se enamora de un hombre, con barba y sin cirugías, ahí sí sería gay”.

Sumado a esta declaración, Urquijo indicó que si bien ha compartido laboralmente con personas que gustan del mismo sexo (homosexuales) no se ha visto identificado con ellos, por eso confirmó que él no se siente gay.

La respuesta tiene comentarios a favor y en contra puesto que para algunas personas ella sigue siendo hombre, porque nació identificada con el sexo masculino y no puede tener hijos como una mujer, pero para otros es cierto lo que dice, porque ella ya está identificada con el género femenino.