A través de la red social ‘X’, Natti desmintió categóricamente las acusaciones:

“Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente FALSAS”.

La artista, que cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy y tiene programado un show en el estadio River Plate para el próximo año, destacó la buena relación que mantiene con Becerra y recordó que tienen una canción juntas.

“Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, JAMÁS. Nunca en mi vida personal, ni como cantante, he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias”, afirmó la cantante en su declaración.