Mari Manotas paró en seco a mujer que insinuó que ella no ha podido superar a su expareja

María Alejandra Manotas no se quedó callada, cuando una internauta se refirió a un video que ella subió recientemente.

En el 'clip' se puede escuchar la canción 'Te lo agradezco’ de Kany García con Carin León. Lo más llamativo fue la parte de producción musical que sonó que puso de fondo. "Quisiera volver a ser la misma de siempre y pensar que no he cambiado en nada y es mentira, tú me jodiste la vida".

Lee también: La peinada de Mari Manotas, ex de Alejandro Riaño, a quien le dijo se estaba gastando la plata de él

Lo que generó todo tipo de comentarios, frente a lo que estaba intentando decir con aquella canción. Luego, en el mismo video puso lo siguiente, que dejó pensando a muchos, para quién realmente era ese mensaje."Quisiera decirle esto a mi divorcio, pero la verdad es que hoy solo agradezco que pasó, tu me arreglaste la vida".

Después de esto, una internauta dijo que realmente ella no había superado a su expareja, Alejandro Riaño. Por lo cual, la misma Mari Manotas decidió pronunciarse y decir que la mujer estaba totalmente equivocada. Asimismo, le dijo que no debía opinar de las relaciones ajenas y más si se trata de una persona pública.