Margot Robbie a su 33 años ha enamorado a todos sus seguidores con sus grandes actuaciones. Recientemente, ha sido tendencia por su excelente participación en la película más taquillera del momento, 'Barbie'. Todos quedaron fascinados con su actuación, en donde no solo hizo reír al público, sino también llorar con esas escenas que le llegaron al alma a más de uno.

Robbie está muy feliz con la nominación que tiene la australiana en los Golden Globes. En esta oportunidad está en la categoría de 'Mejor actriz principal - comedia o musical'. Es una de las más esperadas de la noche, porque todos quieren verla brillar en ese escenario recibiendo este premio.

Margot Robbie at the 81st Annual Golden Globe Awards. #GoldenGlobes pic.twitter.com/jtfAEQ2uZi

Margot Robbie, indicada a Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical, por Barbie no tapete vermelho do #GoldenGlobes 2024. pic.twitter.com/CO18AETKzC

Los internautas no pudieron evitar comentar y asegurar que Margot Robbie es una de las más bellas. Ha demostrado su gran talento para actuar y así lo hicieron saber algunos.

"Esto es todo y más", "Me encanta el vestido rosa", "Qué superficial es esto Hollywood", "Recuerdo este vestido de Barbie", "Literalmente en el cielo 🤩", Me encanta esto", "Me hizo tan feliz", dijeron algunos.

Los Golden Globes representan la principal ceremonia de premiación que celebra lo más destacado del cine y la televisión a nivel mundial. Este año marca un hito para los premios, con un cambio de dirección y un aumento en el número de jurados, sumando un total de 300 personas distribuidas en 75 países.

Estas nominaciones ofrecen a los pronosticadores de premios la primera oportunidad de obtener indicios sobre las preferencias de los nuevos votantes.