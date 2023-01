Margarita Rosa de Francisco y las románticas razones por las que no vive en Colombia

El amor flechó a Margarita Rosa de Francisco y ella partió con su media naranja.

Pese a que Margarita no vive en Colombia, es una mujer que siempre está muy al tanto del país que la vio crecer y en varias ocasiones opina activamente sobre las problemáticas del mismo, pues aunque su cuerpo está afuera su corazón sigue al lado de algunos miembros de su familia y su empresa.

Precisamente, que la caleña de 57 años no viva en el país causa intriga en los internautas, quienes por medio de las redes le preguntaron por qué no vivía en Colombia, una respuesta que dejó muy sorprendidos a los usuarios.

De acuerdo a Margarita, ella se enamoró hace más de 10 años del fotógrafo holandés Will van der Vlugt y buscando vivir su amor a plenitud, ambos decidieron radicarse en Miami, no obstante, dicha decisión no hizo que los lazos con Colombia se rompieran.

"Vivo lejos de Colombia porque me enamoré de un hombre holandés hace 12 años y vivimos juntos. Pero nunca he roto mis lazos con Colombia en ningún sentido" aseguró Margarita Rosa de Francisco.